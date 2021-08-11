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    بركان "إتنا" يستيقظ من جديد

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٨]

    روما، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تسجيل نشاط جديد لبركان جبل إتنا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية في إيطاليا.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل نوافير من الحمم البركانية نتيجة ثوران شديد وانتشر الضباب الناتج على مساحة كبيرة.

    يذكر ان ثوران بركان في صقلية يتسبب أحيانا في اختناقات مرورية جوية. تم إعلان حالة الطوارئ في مطار "فونتاروسا" بكاتانيا وتم تعليق جميع الرحلات الجوية.

     

    AZERTAG.AZ :بركان "إتنا" يستيقظ من جديد
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