اعمال التطهير والتعقيم في حي خزر للعاصمة باكو

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

تجرى اعمال التطهير والتعقيم واسعة النطاق في الايام الاخيرة للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل تسجيل تزايد حالات الاصابة بها.

أفادت أذرتاج أن اجراءات التطهير والتعقيم الاخيرة المنفذة في بلدة شوفالان بحي خزر للعاصمة باكو 11 اغسطس اليوم شملت على شارع الماس يلدريم مع مبانيه وحدائقه ومتنزهاته والطرق البرية الجانبية الواصلة اليه. وقد تم غسل الاراضي المذكورة بواسطة محلول مطهر خاص.