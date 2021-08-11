روما، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تسجيل 31 وفاة جديدة من فيروس كورونا، فضلا عن رصد 5636 إصابة جديدة في اليوم الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان إصابات كورونا في إيطاليا تواصل الارتفاع من جديد. وبلغت حصيلة الوفيات من مرض كوفيد - 19 منذ بدء الجائحة 128 ألف و273 شخص، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 322.