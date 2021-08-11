عمليات التطهير والتعقيم الشاملة التالية في مدينة نفطالان

نفطالان، جورانبوي، 11 أغسطس، أذرتاج

نظمت السلطة التنفيذية لمدينة نفطالان حملة تالية لعمليات التطهير والتعقيم المضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على نطاق المدينة.

وشملت العمليات هذه المرة على جميع شوارع المدينة والارصفة والحارات السكنية ومداخل المباني كثيرة الطوابق وسلالمها ومداخل جميع المحلات التجارية واحواض اجهزة الصرف الآلي والحدائق والمتنزهات.

ويقول خبراء إن رفع بعض القيود المفروضة وتخفيفه بعضها الآخر قد ادى الى ارتفاع حالات الاصابة وعدد الوفيات بما أن السكان قد استراحوا بها وعدم مراعاتهم بقواعد الحجر الصحي الخاصة الامر الذي قاد الى زيادة عدد الذين يدخلون مستشفيات بسبب الاصابات الجديدة.

ويدعون السكان في ظل الظروف الراهنة للمشاركة في عمليات التطعيم مشاركة افعل وارتدائهم اقنعة الوجه الواقية خاصة في الاماكن المغلقة والتجمعات مع مراعاة مسافة الابتعاد الآمنة حيث أن الارتفاع في اعداد الاصابة والوفاة اذا استمر على هذه الوتيرة فقد يطرح أمر اعادة تطبيق القيود الى الاجندة.