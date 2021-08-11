زيادة عدد المصابين بكورونا في جورجيا

تبليسي، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل إصابات كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5352 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 461 ألف و198 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز الوطني الجورجي لرصد الأمراض ان 6230 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 45 ألفا و832 مصاب من الوباء.