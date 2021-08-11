بحث مسائل توسيع العلاقات التعاونية بين وكالتي أذرتاج وواس السعودية

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية شاهن عبد الله يف برئيس وكالة الأنباء السعودية واس فهد بن حسن آل عقران.

وتم التأكيد في اللقاء على فتح مذكرة تفاهم موقع عليها بين وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج ووكالة الانباء السعودية واس فرصا واسعة للتعاون الثنائي مع تبادل الاراء حول مسائل تنظيم زيارات متبالة لموظفي وسائل الإعلام الجماهيرية للبلدين وكذلك زيارات صحفيين سعوديين ورئيس واس لاذربيجان.

وتقدم رئيس واس فهد بن حسن آل عقران بتنظيم زيارة مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية الاذربيجانية تتضمن 20 ممثلا للسعودية مستلفتا الى اهمية توسيع التعاون فيما يتعلق بزيادة التبادل بالأخبار مع أذرتاج.

وابلغ رئيس واس انه سيزور أذربيجان في وقت مناسب.