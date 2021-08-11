  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    رئيسة مندوبية الصحة العالمية: حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان ازدادت 72 % في الاسبوع

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

    قالت خانده هارمانجي إن الحكومات لا مفر لها من تطبيق القيود الصارمة للحجر الصحي في حال زيادة اعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع عدد المدخلين في المستشفيات وامتلاء سعة المؤسسات الطبية وإن أكثر السبل تأثير لخفض سرعة الاصابة خفض تجمع الناس قدر الامكان.

    أفادت أذرتاج عن هارمانجي رئيسة مندوبية منظمة الصحة العالمية في أذربيجان قولها إن حالات الاصابة الجديدة خلال الاسبوع الاخير سجلت زيادة في تركيا بنسبة 53 في المائة وفي جورجيا 27 في المائة وفي اسرائيل 40 في المائة وفي أذربيجان 72 في المائة بجانب تسجيل ارتفاع في معدلات الوفيات بنسبة 50 في المائة مضيفة أن ذلك يدل على اشتداد الجائحة في سائر بلدان أوروبا ايضا ونلاحظ أنه من غير الممكن منع دخول المرض اراضي البلاد عبر اغلاق الحدود مع أن عددا من البلاد تسعى الى التصدي لدخول عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الخارج قدر الامكان واذربيجان من تلك البلدان ايضا حيث يطلب البلد حاليا نتيجة سلبية لفحص بي سي أر وجواز التطعيم ولا شك في أن مراقبة الحدود قرار استراتيجي يصدر عن الحكومات.

     

     

    AZERTAG.AZ : رئيسة مندوبية الصحة العالمية: حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان ازدادت 72 % في الاسبوع
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣١]
    رئيسة مندوبية الصحة العالمية: 25 في المائة من أهالي أذربيجان المتجاوزة اعمارهم عن 18 سنة تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح
    هارمانجي: لا يقي التطعيم من الاصابة بالكامل ويمكن اصابة المطعم أيضا فلذلك يجب ارتداء أقنعة الوجه الواقية
    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٨:١٨]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 59 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 أغسطس
    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
    أذربيجان: تسجيل 1736 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 435 مصاب في 10 أغسطس
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
    أذربيجان: تطعيم نحو 511 جرعة من لقاح كورونا في 9 أغسطس
    رئيسة مندوبية الصحة العالمية: حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان ازدادت 72 % في الاسبوع