رئيسة مندوبية الصحة العالمية: حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان ازدادت 72 % في الاسبوع

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

قالت خانده هارمانجي إن الحكومات لا مفر لها من تطبيق القيود الصارمة للحجر الصحي في حال زيادة اعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع عدد المدخلين في المستشفيات وامتلاء سعة المؤسسات الطبية وإن أكثر السبل تأثير لخفض سرعة الاصابة خفض تجمع الناس قدر الامكان.

أفادت أذرتاج عن هارمانجي رئيسة مندوبية منظمة الصحة العالمية في أذربيجان قولها إن حالات الاصابة الجديدة خلال الاسبوع الاخير سجلت زيادة في تركيا بنسبة 53 في المائة وفي جورجيا 27 في المائة وفي اسرائيل 40 في المائة وفي أذربيجان 72 في المائة بجانب تسجيل ارتفاع في معدلات الوفيات بنسبة 50 في المائة مضيفة أن ذلك يدل على اشتداد الجائحة في سائر بلدان أوروبا ايضا ونلاحظ أنه من غير الممكن منع دخول المرض اراضي البلاد عبر اغلاق الحدود مع أن عددا من البلاد تسعى الى التصدي لدخول عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الخارج قدر الامكان واذربيجان من تلك البلدان ايضا حيث يطلب البلد حاليا نتيجة سلبية لفحص بي سي أر وجواز التطعيم ولا شك في أن مراقبة الحدود قرار استراتيجي يصدر عن الحكومات.