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    أذربيجان تستدعي السفير الإيراني وتسلم مذكرة احتجاج

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استدعي سفير جمهورية إيران الاسلامية في باكو الى وزارة الخارجية الأذربيجانية في 11 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية بشأن الحقائق غير المرغوب فيها التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بالسفر غير القانوني لشاحنات مختلفة تابعة لجمهورية إيران الإسلامية إلى قاراباغ سلمت الى السفير الإيراني في لقاء منعقد معه.

    وأعربت المذكرة عن عدم ارتياحنا للدخول والخروج لمركبات مختلفة تابعة لجمهورية إيران الإسلامية الصديقة إلى منطقة قاراباغ الأذربيجانية دون إذن من باكو الرسمية.

    وتجدد خلال الاجتماع عدم ارتياحنا الذي تم نقله إلى الجانب الإيراني منذ فترة.

    وأشير خلال الاجتماع إلى أن الإدارة الإيرانية الجديدة ستتخذ خطوات عملية لوضع حد لمثل هذه المواقف المزعجة التي لا تتوافق مع روح الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستدعي السفير الإيراني وتسلم مذكرة احتجاج
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