وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار من قبل الأرمن

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في بلدة حيدر آباد بمحافظة سدرك لجمهورية نخجوان ذات حكم الذاتي وقريتي قلعكند وزمنلي بمحافظة كدبك تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قرية آرازدين بمحافظة ودي وقرية قويسو بمحافظة باساركيجار والمناطق بمحافظة جمبرك من الساعة 16:20 حتى 21:05 في 11 أغسطس.

لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.