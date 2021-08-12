باكو، 12 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175 أورو EUR 1 1.9967 دولار أسترالي AUD 1 1.2528 روبل بلاروس BYN 1 0.6753 ريال برازيلي BRL 1 0.3256 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.116 كرون دنماركي DKK 1 0.2685 لاري جورجي GEL 1 0.5484 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185 دولار كندا CAD 1 1.3598 دينار الكويت KWD 1 5.6476 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4015 بيسو المكسيك MXN 1 0.0853 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0957 كرون النرويج NOK 1 0.192 زلوتي بولندا PLN 1 0.4359 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4114 دولار سنغافورة SGD 1 1.2529 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0612 ليرة تركيا TRY 1 0.197 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0635 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1965 كرون التشيك CZK 1 0.0786 يوان الصين CNY 1 0.2625 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3587 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5274 كرون السويد SEK 1 0.1958 فرنك سويسرا CHF 1 1.8453 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1467 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.5402 بيسو تشيلي CLP 100 0.2198 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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