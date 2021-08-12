الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر
AzerTAg.az
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٨]
باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في قريتي زمنلي وقاراوليلر لمحافظة كدبك وقرية زيليك بمحافظة بمحافظة كالبجر تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قريتي جمبرك وتوتوجور بمحافظة جمبرك ومنطقة أشاغي شورجا السكنية لمحافظة باساركيجر ابتداء من الساعة 22:20 في 11 أغسطس حتى الساعة 00:05 اليوم في 12 أغسطس.
وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.
لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.
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