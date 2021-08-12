أذربيجان: تسجيل 2396 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 674 مصاب في 11 أغسطس

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2396 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 674 مصاب هذا المرض وتوفي 11 مصابا بالفيروس في 11 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 357 ألف و58 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 336 ألف و445 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5095 مريض منهم ويستمر علاج 15 ألفا و518 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 ألفا و792 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و147 ألف و588 فحص طبي.