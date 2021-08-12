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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 65 ألف جرعة من لقاح كورونا في 11 أغسطس

    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١١:٣٠]

    باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65 ألفا و269 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 11 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 43 ألفا و380 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و21 ألفا و889 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و543 ألف و311 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و243 ألف و487 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و299 ألف و824 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 65 ألف جرعة من لقاح كورونا في 11 أغسطس
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