مدرب نفطجي: نريد أن نعود الى باكو بنتيجة حسنة

باكو، 12 أغسطس، أذرتاج

قال سمير عباسوف إن نادي هيك الفنلندي ناد يمارس تقنية الهجوم المعاكس جيدا وقد شهدنا ذلك في المباراة الاولى حيث دبر النادي مشاكل علينا في المباراة الاولى.

اوضح مدرب نفطجي في مؤتمر صحفي قبل مباراة الذهاب مع نادي هيك هلسينكي ضمن المرحلة المؤهلة الثالثة بدوري أوروبا لكرة القدم اننا نلعب 12 اغسطس مع هيك على ملعب ذي العشب الاصطناعي ولا ادري كم مشكلة يشكل لنا ذلك واللاعبون يشعرون بأنفسهم جيدا ويعي الفريق بأغراض غادرنا الوطن من اجلها الى فنلندا ونريد أن نعود بنتيجة حسنة.

يذكر أن المباراة تنظم 12 اغسطس اليوم لدى ملعب بولت أرينا في هلسينكي الساعة 20.00 حسب توقيت باكو علما بان مباراة الاياب بين الناديين في باكو انتهت بالتعادل 2-2.