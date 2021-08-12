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    باحثان عربيان يشهدان الوحشية الارمينية في أغدام المحررة

    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]

    أغدام المحررة، 12 أغسطس، أذرتاج

    شهد باحثان من مصر ولبنان زارا مدينة أغدام المحررة من احتلال أرمينيا اعمال الوحشية والبربرية الارمينية المرتكبة هناك.

    أفادت أذرتاج أن الضيفين أحيطا علما بتاريخ أغدام وحالتها الراهنة والفاشية الارمينية المرتكبة هناك وكذلك اعمال اعادة الاعمار المنفذة فيها. وقيل إن الارمن بعدما احتلوا أغدام 23 يوليو 1993م نهبوا وسلبوا خاصة في العاصمة مدينة أغدام البيوت والمنازل والمباني العامة والمدارس والمنشآت الثقافية والصناعية وروضات الاطفال والمستشفيات والمكتبات ودمروها وهدموها بجانب تعرض المقابر والاثار التاريخية والثقافية للتخريب والبربرية الارمينية.

    وتم تحرير محافظة أغدام ايضا جراء حرب الـ44 يوما الوطنية خريف العام الماضي بتحقيق جيش أذربيجان انتصارا باهرا وقد بدأت في أغدام فترة أعمال اعادة الاعمار والبناء والاصلاح الشاملة.

    وزار الباحثان ضمن زيارة أغدام مجمع قصور خان قراباغ "إمارة" ومتحف الخبز ومسرح أغدام الحكومي للدراما ومسجد أغدام الجمعة ومسجد قياسلي وتعرفوا على بقاياها.

     

     

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