رئيسا تركيا وجورجيا يبحثان الوضع في المنطقة

تبليسي، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ونظيره الجورجي سالومه زورابيشفيلي.

أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين ناقشا مكافحة حرائق الغابات في تركيا ودعم جورجيا لهذه المعركة. وشكر رجب طيب أردوغان سالومه زورابيشفيلي على الدعم.

كما تحدث رئيسا الدولتين عن العلاقات الجورجية التركية والمشاكل الإقليمية. في الوقت نفسه، كانت المشاريع الإقليمية في دائرة الضوء.

أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا وجورجيا ستعملان معا في مشاريع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.