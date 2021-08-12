رئيس المجلس الأعلى النخجواني يستقبل سفير إسرائيل

نخجوان، 12 أغسطس، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية واصف طالبوف سفير اسرائيل في أذربيجان جورج ديك.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الأعلى أن رئيس المجلس الأعلى طالبوف تحدث عن العلاقات بين البلدين مؤكدا على فعاليات سفارة اسرائيل في أذربيجان في تطوير العلاقات القائمة. واعرب طالبوف عن يقينه من توسيع العلاقات في مختلف المجالات خاصة التعليم والصحة والسياحة والزراعة وتطبيق التكنولوجيا الجديدة بعد استعادة الاتصالات اشارة منه الى بقاء نخجوان الذاتية الحكم في الحصار للسنوات المديدة.

ورفع السفير الاسرائيلي جورج ديك الشكر على حفاوة الاستقبال وتطرق الى اهمية زيارته لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية. وتناول السفير ديك بيئة التعددية الثقافية والتسامح السائدة على أذربيجان مفيدا أن العلاقات ستزداد توطدا في المستقبل.

وتبادل الطرفان خلال المحادثة وجهات نظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.