إصابة 5128 شخص بكوفيد 19 في جورجيا خلال اليوم الأخير

تبليسي، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل إصابات كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5128 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 466 ألف و326 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 6279 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 466 ألف و326 مصاب من الوباء.