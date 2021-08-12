أذربيجان: تسجيل 2674 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 576 مصاب في 12 أغسطس

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2674 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 576 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس في 12 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 359 ألف و732 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 337 ألف و21 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 5109 مريض منهم ويستمر علاج 17 ألفا و602 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 16 ألفا و575 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و164 ألف و163 فحص طبي.