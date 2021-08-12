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    قراباغ أغدام يضيف اليوم اي ايه ال القبرصي بدوري المؤتمر الأوروبي

    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 12 أغسطس، أذرتاج

    يحل نادي اي ايه ال ليماسول القبرصي ضيفا اليوم على نادي قراباغ أغدام الاذربيجاني في مباراة الاياب ضمن المرحلة الثالثة المؤهلة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة التي تنظم على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو تنطلق الساعة 20.00 ح ت باكو بقيادة الحكم الأستوني كريستو توفير.

    يذكر أن المباراة الاولى بينهما انتهت بالتعادل 1-1 وسوف يتنافس فائز الزوج في مرحلة الفاصلة بفائز زوج بريدابليك الايسلندي وأبيردين الاسكتلندي.

     

     

     

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