إعلان المنتجات المستوردة والمصدرة في النصف الأول من العام

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تحديد المنتجات المستوردة والمصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه انخفضت صادرات الفاكهة الطازجة 38.8 في المائة والبطاطس 12.9 في المائة والسكر مرتين والزيوت النباتية 27.8 في المائة وعصائر الفاكهة والخضروات 15.5 في المائة والفواكه والخضروات المعلبة 19.7 في المائة ونبيذ العنب الطبيعي وعصير العنب 10.7 في المائة ألياف القطن 1.9 مرة وخيوط القطن 1.8 مرات وأنابيب معدنية حديدية 12 في المائة وصادرات خضروات طازجة 23.6 في المائة وشاي 21.3 في المائة وتبغ 45.9 في المائة والبولي إيثيلين بنسبة 11.5 في المائة والألمنيوم الخام 41.8 في المائة وطين البنتونايت بنسبة 4.2 في المائة.

وشكلت الصادرات من الخضروات الطازجة 37.3 في المائة والزيوت النباتية 47.6 في المائة والفواكه والخضروات المعلبة 5 في المائة والمارجرين والمضافات الغذائية الأخرى 22.2 في المائة والتبغ 58.5 في المائة والبولي إيثيلين 47.4 في المائة والألمنيوم الخام.

وانخفضت المعادن بنسبة 36.7 في المائة و21.9 في المائة على التوالي.