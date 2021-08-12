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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل الشاعر الكازاخي المرموق سليمانوف
    الرئيس علييف يقدمه وسام الشرف

    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٧]

    باكو، 12 أغسطس، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 12 اغسطس الشاعر الكازاخي المرموق والشخصية العامة اولجاس سليمانوف.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة اعاد للذاكرة في اللقاء أن اولجاس سليمانوف تم تقليده بعدة اوسمة عالية في أذربيجان مفيدا انه مقلدٌ بوسام الشرف في شهر مايو العام الحالي على مساهمات ساهمها في تطوير العلاقات الثقافية بين أذربيجان وكازاخستان وقدم الوسام الى الشاعر الكازاخي المرموق.

    واعرب اولجاس سليمانوف عن مشاعر الاعتزاز بتقلده بوسام الشرف ورفع شكره لرئيس الدولة. وقال انه كان روحيا واقفا الى جانب شعب أذربيجان خلال حرب الـ44 يوما الوطنية مضيفا أن انتصار أذربيجان الباهر أتى ظفرا عظيما تاليا للعالم التركي وهو مسجل في التاريخ الى الأبد.

    ثم اهدى الرئيس إلهام علييف اولجاس سليمانوف كتاب "قراباغ قبل الاحتلال وبعده".

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل الشاعر الكازاخي المرموق سليمانوف
    الرئيس علييف يقدمه وسام الشرف
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