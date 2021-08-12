أذربيجان: تطعيم أكثر من 64 ألف جرعة من لقاح كورونا في 12 أغسطس

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 64 ألفا و280 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 12 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 43 ألفا و943 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و20 ألفا و337 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و607 ألف و591 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و287 ألف و430 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و320 ألف و161 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.