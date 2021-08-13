قوات أرمينيا تواصل اطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان في نخجوان وكدبك
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أطلقت القوات المسلحة لأرمينيا النيران من قرية آرازديان بمحافظة ويدي وقريتي جمبرك وتُتوجور بمحافظة جمبرك على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي بمحافظة كدبك ومنطقة حيدر آباد السكنية بمحافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان ابتداء من الساعة 17:40 حتى الساعة 20:55 من 12 أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في نخجيوان على العدو واسكتت نقط النيران.
وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٦]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٨]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٧]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٦]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٠]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٨]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٥]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١١:٣٠]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥٩]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك