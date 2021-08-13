ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات قسطمونو إلى 27 شخصا

أنقرة، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب التركية إلى 27 شخصا.

أفادت وكالة اذرتاج نفلا عن وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أن هطول الأمطار الغزيرة في غربي منطقة البحر الأسود تسبب بحدوث فيضانات في ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب. واستمرت جهود البحث عن مفقودين.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ أجلت 300 شخص من المناطق المتضررة في بارطن و210 أشخاص في قسطمونو و106 أشخاص في سينوب.

وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي في 4 قرى في بارطن و194 قرية بقسطمونو وقضائين و87 قرية في سينوب.