مواقع جيش اذربيجان تتعرض لطلقات نارية من منطقة نشر قوات حفظ السلام الروسية

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في منطقة قاريقيشلاق السكنية بمحافظة لاجين تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة خزينور السكنية بمحافظة جوروش في الساعة 21:26 في 12 أغسطس.

وقامت الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية المتواجدة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت بإطلاق النار ابتداء من الساعة 02:30 في 13 أغسطس باستخدام الأسلحة النارية المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركز في قرية يوخاري ويسللي بمحافظة فضولي وقرية سيغناق بمحافظة خوجالي ومحيط مدينة شوشا.

لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.