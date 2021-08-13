  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مواقع جيش اذربيجان تتعرض لطلقات نارية من منطقة نشر قوات حفظ السلام الروسية

    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في منطقة قاريقيشلاق السكنية بمحافظة لاجين تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة خزينور السكنية بمحافظة جوروش في الساعة 21:26 في 12 أغسطس.

    وقامت الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية المتواجدة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت بإطلاق النار ابتداء من الساعة 02:30 في 13 أغسطس باستخدام الأسلحة النارية المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركز في قرية يوخاري ويسللي بمحافظة فضولي وقرية سيغناق بمحافظة خوجالي ومحيط مدينة شوشا.

    لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

    وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.

     

    AZERTAG.AZ :مواقع جيش اذربيجان تتعرض لطلقات نارية من منطقة نشر قوات حفظ السلام الروسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]
    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات – (فيديو)
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
    قوات أرمينيا تواصل اطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان في نخجوان وكدبك
    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٨]
    الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر
    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٧]
    وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار من قبل الأرمن
    مواقع جيش اذربيجان تتعرض لطلقات نارية من منطقة نشر قوات حفظ السلام الروسية