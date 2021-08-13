قراباغ أغدام يتأهل لمرحلة الفاصل بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

باكو، 13 أغسطس، أذرتاج

تأهل نادي قراباغ أغدام الاذربيجاني لكرة القدم لمرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي.

أفادت أذرتاج أن قراباغ أغدام ضيف 12 اغسطس الليلة نادي اي ايه ال ليماسوف القبرصي في مباراة الاياب المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو بقيادة الحكم الإستوني كريستو توفير.

وجاء هدف ظفر قراباغ أغدام من طرف كادي د87.

يذكر أن المباراة الاولى بين الناديين في قبرص انتهت بالتعادل 1-1.

ويتنافس قراباغ أغدام في مرحلة الفاصلة بنادي أبردين الاسكتلندي الذي تغلب على بيدابليك الايسلندي.