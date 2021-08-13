وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٨]
باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أطلقت القوات المسلحة لأرمينيا النيران من منطقة آرازديان السكنية بمحافظة ويدي على مواقع الجيش الأذربيجاني في منطقة حيدر آباد السكنية بمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان اعتبار من الساعة 09:35 في 13 أغسطس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
ان الوضع القتالي تحت سيطرة الجيش الاذربيجاني.
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