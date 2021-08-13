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    سياسة


    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات – (فيديو)

    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وفقا لخطة تدريب الجيش الأذربيجاني للعام الجاري، يتم إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه بعد إتقان المعرفة النظرية وتعلم قواعد السلامة بدأت أطقم الدبابات في التدريب على المهارات التكتيكية والتدريب على مكافحة الحرائق وقيادة المركبات القتالية.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16288474543006550086.mp4

     

    AZERTAG.AZ :إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات – (فيديو)
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