تشديد اجراءات مضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في محافظة بردع

بردع، 13 أغسطس، أذرتاج

قالت السلطة التنفيذية في محافظ بردع في بيان إن اجراءات مضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المحافظة تم تشديدها في ظل ارتفاع حالات الاصابة بها وحالات الوفيات في الآونة الاخيرة على نطاق الجمهورية.

واطلق المقر عمليات التطهير والتعقيم اليومية على نطاق المحافظة لحماية صحة المواطين والتصدي لعواقب محتملة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتستمر حاليا اعمال التطهير والتعقيم في مناطق العاصمة مدينة بردع وقرى المحافظة وفقا لجدول الاعمال المصدق وتخضع خاصة لاجراءات التطهير والتعقيم بواسطة المواد السائلة الكيماوية الخاصة مداخل المباني كثيرة الطوابق وافنيتها وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والشوارع وجوانب الطرق وكذلك المباني غير السكنية والمنشآت المدنية وغيرها من المكانات.

ويقول خبراء إن رفع بعض القيود المفروضة وتخفيفه بعضها الآخر قد ادى الى ارتفاع حالات الاصابة وعدد الوفيات بما أن السكان قد استراحوا بها وعدم مراعاتهم بقواعد الحجر الصحي الخاصة الامر الذي قاد الى زيادة عدد الذين يدخلون مستشفيات بسبب الاصابات الجديدة.

ويدعون السكان في ظل الظروف الراهنة للمشاركة في عمليات التطعيم مشاركة افعل وارتدائهم اقنعة الوجه الواقية خاصة في الاماكن المغلقة والتجمعات مع مراعاة مسافة الابتعاد الآمنة حيث أن الارتفاع في اعداد الاصابة والوفاة اذا استمر على هذه الوتيرة فقد يطرح أمر اعادة تطبيق القيود الى الاجندة.

وتأتي الاجراءات مع اجراء فعاليات توعوية بين اوساط الاهالي مع توصية بتلقيهم التطعيم بالضرورة.

قيل إن غرض تنفيذ عمليات التطعيم واسعة النطاق واجراء اعمال التطهير والتعقيم هو حماية المواطنين من هذه الجائحة.

وتنظم زيارات نظامية يومية لفرق الاطباء الجوالة الى قرى نائية بالمحافظة من اجل التصدي لحالات الاصابة الجديدة في اراضي المحافظة.