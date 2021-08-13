حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يوليو 606 ألف برميل

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 717 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في يوليو من عام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر يوليو للعام الجاري على نطاق الجمهورية كان 606 ألف برميل ومنه 111 ألف برميل من النفط الخام و98 ألف برميل من المكثفات.

أذربيجان خفضت إنتاج النفط الخام بمقدار 163.9 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو كجزء من عملية خفض إنتاج النفط اليومي على أوبك + من مستوى أكتوبر عام 2018 بمقدار 9.7 مليون برميل.