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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره التركي رجب طيب أردوغان

    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٤]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس علييف اعرب عن حزنه البالغ بتلقيه نبأ الخسائر البشرية والدمار نتيجة فيضانات في ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب فيما نقل تعازيه ومواساته باسم شعب أذربيجان وباسمه الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وذوي القتلى متمنيا شفاء عاجلا للجرحى.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره التركي رجب طيب أردوغان
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