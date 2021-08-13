موغلة، تركيا، 13 أغسطس، أذرتاج قال اعتبار ميرزايف إن طائرة ومروحية الاطفاء التابعتين لوزارة الطوارئ الاذربيجانية صبتا على الحرائق في مختلف مناطق تركيا 1404 طن من الماء عموما. أفادت أذرتاج عن اللواء ميرزايف نائب وزير الطوارئ الاذربيجاني قائد قوات الطوارئ للإطفاء الموفدة الى تركيا لاخماد الحرائق قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في تركيا إن فرق الاطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الاذربيجانية تتعامل مع الحرائق في مختلف مناطق تركيا بدعم 97 سيارة اطفاء ومروحية وطائرة اطفاء و743 مطفئ موضحا أن فرق الطوارئ تكافح الحرائق في مناطق مطار دالامان ومحيطه وكوي جئيز وتشاير اوفا وياتاغاب يوماقلي ومنتشة وكوجاغاز وميلاس ويئني كوي سيدلي وكمر وآيدين وأقجا اوفا وأنطالية وكاش وبوردوق وبوجاق وازمير. واورد نائب الوزير ميرزايف أن طائرة الاطفاء نفذت 98 تحليقا لصب 837 طن من الماء على الحرائق فيما صبت مروحية الاطفاء 5ر567 طن من الماء من خلال 204 تحليق.

AZERTAG.AZ : نائب وزير الطوارئ: طائرة الاطفاء صبت 837 طن من الماء على الحرائق في 98 تحليقا

مروحية الاطفاء صبت على الحرائق 5ر567 طن من الماء في 204 تحليق

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