أذربيجان: تسجيل 1769 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 648 مصاب في 13 أغسطس

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1769 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 648 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس في 13 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 361 ألف و501 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 337 ألف و669 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5125 مريض منهم ويستمر علاج 18 ألفا و707 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 ألفا و945 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و178 ألف و108 فحص طبي.