أذربيجان: تطعيم أكثر من 63 ألف جرعة من لقاح كورونا في 13 أغسطس

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 63 ألفا و547 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 13 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 44 ألفا و587 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و18 ألفا و960 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و671 ألف و138 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و332 ألف و17 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و339 ألف و121 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.