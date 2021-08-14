قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر

باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية بمحافظتي كالبجر وكدبك الاذربيجانيتين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من قريتي أشاغي زاغالي وزركند بمحافظة باساركجر وقرية جويسو بمحافظة جمبرك على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي إستيسو ويوخاري أيريم بمحافظة كالبجر وقرية قلعكند بمحافظة كدبك اعتبار من الساعة 16:25 حتى الساعة 20:30 من 13 أغسطس.