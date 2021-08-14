  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٠]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية بمحافظتي كالبجر وكدبك الاذربيجانيتين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من قريتي أشاغي زاغالي وزركند بمحافظة باساركجر وقرية جويسو بمحافظة جمبرك على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي إستيسو ويوخاري أيريم بمحافظة كالبجر وقرية قلعكند بمحافظة كدبك اعتبار من الساعة 16:25 حتى الساعة 20:30 من 13 أغسطس.

     

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]
    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات – (فيديو)
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
    مواقع جيش اذربيجان تتعرض لطلقات نارية من منطقة نشر قوات حفظ السلام الروسية
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
    قوات أرمينيا تواصل اطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان في نخجوان وكدبك
    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٨]
    الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر
    قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر