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    وزارة الدفاع: استهداف محافظة طوفوز الأذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من قبل الجيش الأرميني

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٤]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية الاذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من قرية جيناري بمحافظة بيرد على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية مونجوقلو بمحافظة طوفوز في الساعة 23:05 من 13 أغسطس.

    لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

    وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: استهداف محافظة طوفوز الأذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من قبل الجيش الأرميني
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