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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٣]

    باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 أغسطس.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175

    أورو EUR 1 1.9957

    دولار أسترالي AUD 1 1.2483

    روبل بلاروس BYN 1 0.6786

    ريال برازيلي BRL 1 0.3236

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115

    كرون دنماركي DKK 1 0.2684

    لاري جورجي GEL 1 0.5457

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

    دولار كندا CAD 1 1.358

    دينار الكويت KWD 1 5.6494

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4014

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0852

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0962

    كرون النرويج NOK 1 0.1921

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4363

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4143

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2516

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505

    دولار تايوان TWD 1 0.0611

    ليرة تركيا TRY 1 0.1982

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1913

    كرون التشيك CZK 1 0.0786

    يوان الصين CNY 1 0.2624

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3483

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5272

    كرون السويد SEK 1 0.1958

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8413

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1455

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5398

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2194

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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