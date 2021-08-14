باكو، 14 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 أغسطس. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175 أورو EUR 1 1.9957 دولار أسترالي AUD 1 1.2483 روبل بلاروس BYN 1 0.6786 ريال برازيلي BRL 1 0.3236 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115 كرون دنماركي DKK 1 0.2684 لاري جورجي GEL 1 0.5457 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.358 دينار الكويت KWD 1 5.6494 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4014 بيسو المكسيك MXN 1 0.0852 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0962 كرون النرويج NOK 1 0.1921 زلوتي بولندا PLN 1 0.4363 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4143 دولار سنغافورة SGD 1 1.2516 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.1982 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1913 كرون التشيك CZK 1 0.0786 يوان الصين CNY 1 0.2624 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3483 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5272 كرون السويد SEK 1 0.1958 فرنك سويسرا CHF 1 1.8413 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1455 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5398 بيسو تشيلي CLP 100 0.2194 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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