البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 أغسطس.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175
أورو EUR 1 1.9957
دولار أسترالي AUD 1 1.2483
روبل بلاروس BYN 1 0.6786
ريال برازيلي BRL 1 0.3236
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115
كرون دنماركي DKK 1 0.2684
لاري جورجي GEL 1 0.5457
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184
دولار كندا CAD 1 1.358
دينار الكويت KWD 1 5.6494
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4014
بيسو المكسيك MXN 1 0.0852
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0962
كرون النرويج NOK 1 0.1921
زلوتي بولندا PLN 1 0.4363
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0231
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4143
دولار سنغافورة SGD 1 1.2516
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505
دولار تايوان TWD 1 0.0611
ليرة تركيا TRY 1 0.1982
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1913
كرون التشيك CZK 1 0.0786
يوان الصين CNY 1 0.2624
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3483
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5272
كرون السويد SEK 1 0.1958
فرنك سويسرا CHF 1 1.8413
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1455
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5398
بيسو تشيلي CLP 100 0.2194
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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