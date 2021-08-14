بطولة اوروبا للشطرنج: الاستاذة محمدزاده تحتل المرتبة الأولى

يسّة، رومانيا، 14 أغسطس، أذرتاج

نظمت لقاءات الجولة الخامسة لبطولة أوروبا للشطرنج للإناث في مدينة يسة الرومانية.

أفادت أذرتاج أن اقوى اساتذة أذربيجان للإناث جوناي محمدزاده تغلبت على زعيمة الترتيب الرومانية ايرينا بولماق وانتزعت الزعامة منها.

كما أن اللاعبات الاربع الاذربيجانيات الأخر تغلبن على منافساتهن حيث أن محمدوفا على عبد الله الأذربيجانية وبالاجايفا على أريك الصربية ومحمدياروفا على جوسمان الرومانية وبابايفا على تريبولد النمساوية بينما تعادلت عبيد الله يفا مع قريفولينا الروسية ومحمدياروفا مع بافليدو اليونانية في حين خسرت فتح علييفا امام راديفا ممثلة الاتحاد الاوروبي للشطرنج والله وردييفا امام اوريليانا اوجينيا الرومانية.

يذكر أن الاستاذة محمدزاده تتزعم الترتيب بعد الجولات الخمس برصيد 5ر4 نقاط وتتبعها عبيد الله يفا ومحمدوفا وبالاجايفا برصيد 5ر3 نقاط ومحمدياروفا برصيد 3 نقاط وفتح علييفا برصيد 5ر2 نقطتين وعبد الله ومحمدياروفا برصيد 5ر2 نقطتين وبابايفا برصيد 2 نقطتين والله وردييفا برصيد نقطة.

وتستمر البطولة القارية الى 21 أغسطس ورصيد الجائزة العام 60 الف يورو.