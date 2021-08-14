وزارة الدفاع: مقتل جنديين أذربيجانيين في حادث مروري بمنطقة كالبجر
AzerTAg.az
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٠]
باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قُتل الجنديون الأذربيجانيون حسنلي ألدار مشفيق أوغلو وجعفروف أنار مستقيم أوغلو في مساء يوم 13 أغسطس نتيجة حادث مروري في اراضي منطقة كالبجر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تجري التحقيق في هذا الشأن.
ونقلت قيادة وزارة الدفاع خالص تعازيها إلى ذوي الشهيدين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٤]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٣]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٢]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٥]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٣]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك