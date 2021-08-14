وزارة الدفاع: مقتل جنديين أذربيجانيين في حادث مروري بمنطقة كالبجر

باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قُتل الجنديون الأذربيجانيون حسنلي ألدار مشفيق أوغلو وجعفروف أنار مستقيم أوغلو في مساء يوم 13 أغسطس نتيجة حادث مروري في اراضي منطقة كالبجر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تجري التحقيق في هذا الشأن.

ونقلت قيادة وزارة الدفاع خالص تعازيها إلى ذوي الشهيدين.