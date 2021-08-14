  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    انطلاق الموسم الـ30 اليوبيل بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

    ينطلق اليوم 14 اغسطس الموسم الـ30 اليوبيل بدوري الممتاز الأذربيجاني 2021/2022م لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن البطولة تشارك فيها 8 أندية وهي نفطجي باكو وقراباغ أغدام وسومغايت وزيرة باكو وصباح باكو وكشلة باكو وغابالا وصبائل باكو.

    ويلتقي صباح باكو في مباراة انطلاقة تنظم على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بصبائل باكو بقيادة الحكم أحمدوف.

    وفي مباراة ثانية لليوم يتنافس كشلة باكو مع سومغايت على ملعب أي أس كا أرينا في باكو العاصمة بإدارة الحكم أومودلو.

    وتستمل الجولة الاولى يوم الأحد 15 أغسطس بمباراة تجمع بين زيرة باكو وقراباغ أغدام على ملعب مجمع زيرة الرياضي بقيادة الحكم جباروف فيما يحل غابالا ضيفا على نفطجي باكو في مباراة تنظم على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم مسييف.

     

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق الموسم الـ30 اليوبيل بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
    بطولة اوروبا للشطرنج: الاستاذة محمدزاده تحتل المرتبة الأولى
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]
    قراباغ أغدام يتأهل لمرحلة الفاصل بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم
    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]
    قراباغ أغدام يضيف اليوم اي ايه ال القبرصي بدوري المؤتمر الأوروبي
    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٩]
    مدرب نفطجي: نريد أن نعود الى باكو بنتيجة حسنة
    انطلاق الموسم الـ30 اليوبيل بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم