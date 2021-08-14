انطلاق الموسم الـ30 اليوبيل بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

ينطلق اليوم 14 اغسطس الموسم الـ30 اليوبيل بدوري الممتاز الأذربيجاني 2021/2022م لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن البطولة تشارك فيها 8 أندية وهي نفطجي باكو وقراباغ أغدام وسومغايت وزيرة باكو وصباح باكو وكشلة باكو وغابالا وصبائل باكو.

ويلتقي صباح باكو في مباراة انطلاقة تنظم على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بصبائل باكو بقيادة الحكم أحمدوف.

وفي مباراة ثانية لليوم يتنافس كشلة باكو مع سومغايت على ملعب أي أس كا أرينا في باكو العاصمة بإدارة الحكم أومودلو.

وتستمل الجولة الاولى يوم الأحد 15 أغسطس بمباراة تجمع بين زيرة باكو وقراباغ أغدام على ملعب مجمع زيرة الرياضي بقيادة الحكم جباروف فيما يحل غابالا ضيفا على نفطجي باكو في مباراة تنظم على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم مسييف.