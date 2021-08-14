فريق تصوير توثيق الاعمال الوحشية المخربة المرتكبة على يد أرمينيا في اراضي أذربيجان يستأنف نشاطه

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

استأنف فريق تصوير توثيق الأعمال الوحشية المخربة المرتكبة على يد أرمينيا في اراضي أذربيجان المحتلة من قبلها لمدة 30 سنة.

أفادت أذرتاج أن فريق تصوير توثيق مدى الخراب والدمار والهدم يتضمن كذلك موظفي وكالة انباء أذربيجان أذرتاج وقناة أذربيجان ايضا.

وخضع اعضاء الفريق قبل استئناف النشاط لتدريبات خاصة منظمة من قبل وكالة تطهير الالغام أناما.

يذكر أن فريق تصوير توثيق الاعمال الوحشية المرتكبة في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني قد اوقف نشاطه بعد استشهاد مراسل أذرتاج محرم ابراهيموف ومصور قناة أذربيجان سراج ابيشوف في انفجار لغم مضاد للدبابات مغروس في طريق واصل الى قرية صوصوزلوق في محافظة كلبجار 4 يوليو العام الحالي.