ضيوف من مصر يزورون محمية غابالا التأريخي الفني ومركز غابالا الأثري
AzerTAg.az
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
غابالا، 14 أغسطس، أذرتاج
زار ضيوف من مصر محمية غابالا التأريخي الفني ومركز غابالا الأثري.
أفادت أذرتاج أن الضيوف تعرفوا عن كثب على الاعمال المنفذة والمنوطة في المحمية والمركز من الحفريات الأثرية وما تم العثور عليه خلال هذه الاعمال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٨:١٧]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٣]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٢]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٥]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٣]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك