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    ضيوف من مصر يزورون محمية غابالا التأريخي الفني ومركز غابالا الأثري

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]

    غابالا، 14 أغسطس، أذرتاج

    زار ضيوف من مصر محمية غابالا التأريخي الفني ومركز غابالا الأثري.

    أفادت أذرتاج أن الضيوف تعرفوا عن كثب على الاعمال المنفذة والمنوطة في المحمية والمركز من الحفريات الأثرية وما تم العثور عليه خلال هذه الاعمال.

    AZERTAG.AZ :ضيوف من مصر يزورون محمية غابالا التأريخي الفني ومركز غابالا الأثري
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