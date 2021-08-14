  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وحدات المدفعية في تدريبات بالذخائر الحية (فيديو)

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تشارك وحدات المدفعية والصواريخ في تدريبات تكتيكية بالذخائر الحية، ذلك بناء على خطة التأهب القتالية لعام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات المدفعية اتخذت مواقع النيران لتنفيذ الطلقات الحية في مناطق الحشد.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16289219244409554708.mp4 

    AZERTAG.AZ : وحدات المدفعية في تدريبات بالذخائر الحية (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
    فريق تصوير توثيق الاعمال الوحشية المخربة المرتكبة على يد أرمينيا في اراضي أذربيجان يستأنف نشاطه
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    وزارة الدفاع: مقتل جنديين أذربيجانيين في حادث مروري بمنطقة كالبجر
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٤]
    وزارة الدفاع: استهداف محافظة طوفوز الأذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من قبل الجيش الأرميني
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٠]
    قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي كدبك وكالبجر
    وحدات المدفعية في تدريبات بالذخائر الحية (فيديو)