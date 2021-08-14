وحدات المدفعية في تدريبات بالذخائر الحية (فيديو)
AzerTAg.az
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تشارك وحدات المدفعية والصواريخ في تدريبات تكتيكية بالذخائر الحية، ذلك بناء على خطة التأهب القتالية لعام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات المدفعية اتخذت مواقع النيران لتنفيذ الطلقات الحية في مناطق الحشد.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16289219244409554708.mp4
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