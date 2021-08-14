افتتاح معرض اللوحات الفنية للرسامين الشباب تحت الهواء الطلق في سومغايت – صور
AzerTAg.az
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
سومغايت، 14 أغسطس، أذرتاج
افتتح معرض اللوحات الفنية للرسامين الشباب تحت الهواء الطلق في حديقة الثقافة والراحة باسم نسيمي في مدينة سومغايت بتنظيم ادارة الشباب والرياضة للمدينة.
أفادت أذرتاج أن المعرض المنظم وفقا لقواعد نظام الحجر الصحي تحت الهواء الطلق شارك فيه نحو 20 رساما شابا بنتاجاتهم.
وتم منح المشاركين في ختام المعرض شهادات الادارة وهداياها.
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