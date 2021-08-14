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    باحثون من مصر ولبنان يزورون مجمع مجازر قوبا التذكاري

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]

    قوبا، 14 أغسطس، أذرتاج

    زار وفد مؤلف من الباحثين والخبراء المرموقين من مصر ولبنان وبينهم خبير شؤون قراباغ المصري أحمد عبده طرابيك صديق الشعب الأذربيجاني مجمع مجازر قوبا التذكاري.

    أفادت أذرتاج أن الضيوف أحيطوا علما خلال التعرف الى المجمع التذكاري باعمال المجازر المرتكبة ضد شعب أذربيجان في قوبا وسائر مناطق البلد مطلع القرن السابق على يد المتطرفين الارمن من اعضاء حزب الطاشناك.

    وقيل إن المجمع وضع للخدمة في 18 سبتمبر عام 2013م بعد انشائها تحت الهواء الطلق بدعم مؤسسة حيدر علييف.

    وقع اعضاء الوفد المصري اللبناني في كتاب ضويف الشرف.

     

     

    AZERTAG.AZ :باحثون من مصر ولبنان يزورون مجمع مجازر قوبا التذكاري
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