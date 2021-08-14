  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في شوشا

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٨:١٧]

    شوشا، أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في مدينة شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان افراد شرطة شوشا وعسكريي الجيوش الداخلية كشفوا عن أسلحة وذخائر منها مدفع رشاش و3 قنابل يدوية وقاذفة قنابل يدوية و691 خرطوشة عيار 7.62 وغيرها من الذخائر القتالية.

    AZERTAG.AZ :الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]
    باحثون من مصر ولبنان يزورون مجمع مجازر قوبا التذكاري
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
    افتتاح معرض اللوحات الفنية للرسامين الشباب تحت الهواء الطلق في سومغايت – صور
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
    تشديد اجراءات مضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في محافظة أعصطفا
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
    ضيوف من مصر يزورون محمية غابالا التأريخي الفني ومركز غابالا الأثري
    الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في شوشا