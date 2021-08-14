شوشا، أغسطس / آب، (أذرتاج) تم الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في مدينة شوشا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان افراد شرطة شوشا وعسكريي الجيوش الداخلية كشفوا عن أسلحة وذخائر منها مدفع رشاش و3 قنابل يدوية وقاذفة قنابل يدوية و691 خرطوشة عيار 7.62 وغيرها من الذخائر القتالية.

AZERTAG.AZ : الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في شوشا

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