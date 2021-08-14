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    أذربيجان: تسجيل 3508 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 610 مصاب في 14 أغسطس

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [٢٣:٤٣]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 3508 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 610 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 14 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 365 ألف و9 حالات اصابة في البلد الى الآن وتعافى 338 ألف و279 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5138 مريض منهم ويستمر علاج 21 ألفا و592 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 16 ألفا و956 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و195 ألف و64 فحصا طبيا.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 3508 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 610 مصاب في 14 أغسطس
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