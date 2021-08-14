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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 68 ألف جرعة من لقاح كورونا في 14 أغسطس

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [٢٣:٤٦]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 68 ألفا و204 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 14 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 48 ألفا و370 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و19 ألفا و834 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و739 ألف و342 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و380 ألف و387 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و358 ألف و955 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 68 ألف جرعة من لقاح كورونا في 14 أغسطس
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