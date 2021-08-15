قوات أرمينيا تطلق النار على جيش أذربيجان عبر الحدود في نخجوان وكلبجار عصابات مسلحة أرمينية في أراضي أذربيجان الخاضعة لحفظ السلام الروسية حاولت هجوما على شوشا

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

اطلقت وحدات قوات أرمينيا النار من مواقعها في أرازدين بولاية ويدي الأرمينية على مواقع جيش أذربيجان في بلدة حيدر أباد بمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة ليلة 15 اغسطس.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات قوات أرمينيا استهدفت كذلك مساء 14 اغسطس مواقع جيش أذربيجان قرب قرية دميرجيدام في محافظة كلبجار المحررة من مواقعها في قرية زر كند بولاية باسار كيتشار الأرمينية عبر الحدود مساء 14 اغسطس باستخدام الاسلحة مختلفة العيار وتم إسكات نقاط النيران بطلقات جوابية.

واضافت الوزارة أن وحدات جيش أذربيجان المرابطة في مدينة شوشا المحررة تعرضت لاستغزاز عسكري مساء 14 اغسطس الامس من قبل عصابات مسلحة أرمينية غير قانونية تتمركز في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك أن سيارتين مدنيتين اقتربتا قرابة الساعة 22.14 من يوم 14 اغسطس الامس من قرية خلف علي المحررة وفي ضاحية القرية توفقتا ونزل منهما اشخاص مسلحون فسارعوا اطلاق النيران في الهواء نحو مواقع جيش أذربيجان لمدة قصيرة فغادروا المكان على الفور بعد ما صنعوه فاتخذت تدابير مناسبة من قبل وحدات جيش أذربيجان وتم اشعار قيادة قوات حفظ السلام الروسية بالحادث.

ولا خسارة بين افراد جيش أذربيجان. وتسيطر وحدات جيش أذربيجان على ظروف العملية.